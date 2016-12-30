Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад
Новый год и Рождество — один из самых радостных и любимых наших праздников. Современные традиции их празднования стали складываться на рубеже XIX — XX вв. В эту эпоху наряду с православной традицией празднования Рождества Христова в российских городах стали входить в моду светские новогодние елки с подарками, утренники, балы и музыкальные вечера для детей и взрослых. В нашей экскурсии по залам Тульского областного краеведческого музея мы расскажем вам о том, как праздновали Новый год и Рождество в Туле наши предки. Посетители музея получат уникальную возможность увидеть и почувствовать незабываемую атмосферу неповторимой тульской городской культуры предреволюционной эпохи.
Стоимость участия — 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
8 января 2017, воскресенье
14:00