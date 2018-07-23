Молодость лица и тела

24 июля в культурном центре «Типография» пройдет лекция Жанны Кухарчук, посвященная методикам укрепления здоровья и поддержания красоты.

Жанна Кухарчук — эксперт в области естественного омоложения лица и тела расскажет как правильно запустить работу органов и систем нашего тела за счет лицевой гимнастики и физической активности, питьевого режима и улучшения эмоционального состояния.

Многие из нас хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Прибегая к косметологическим процедурам, мы не всегда имеем желаемый результат, ведь поддержание тела в тонусе — это целая система. На протяжении долгого времени Жанна изучала различные методики укрепления красоты и здоровья, такие как «Ревитоника», фейсфитнес, и японская техника энергопрактики и поделится ими с гостями семинара.