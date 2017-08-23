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Мифы и герои Древней Греции

Мифы и герои Древней Греции

Тульский областной художественный музей приглашает группы школьников на интерактивную экскурсию «Мифы и герои Древней Греции». Занятие проводится по предварительной записи.

На экскурсии ребята не только познакомятся с экспозицией музея, но и вспомнят древние античные мифы о богах (Зевсе, Гермесе, Дионисе, Венере и др.), о рыбаке — Диктисе и пастухе — Дафнисе, о Троянской войне и красавице Елене. Ребята увидят бронзовые повторения хрестоматийных античных скульптур «Умирающий гал», «Танцующий фавн» и «Лаокоон», а также выполнят интересные задания, связанные с музейной коллекцией.

Стоимость участия: Дети — 80 руб. с человека, 1 сопровождающий на группу — бесплатно.

Контактный телефон для записи: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
1 сентября 2017, пятница
12:00
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