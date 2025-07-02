Похищение ребенка, ямы-клоны и православные НЛО: что скрывает небо над Тульской областью

Фото Алексея Пирязева. Отредактировано с помощью ИИ.

2 июля — Всемирный день НЛО. Подняли архивы Myslo и «Слободы» тех времен, когда писать про тарелки было в порядке вещей, и узнали, какие «необъяснимые» явления попадали в кадр тульских энтузиастов.

Тепло-Огаревский Розуэлл



Изображение сгенерировано ИИ.

Летом 2006 года жители деревни Еременка из Тепло-Огаревского района рассказали, что стали очевидцами крушения НЛО. По их собственным словам, небо озарил ярко-красный неопознанный объект, а затем упал в поле в нескольких километрах от населенного пункта. На следующий день любопытные нашли «место катастрофы», но не сам объект — только выгоревшую полосу злаков.

Вот как об этом вспоминал Виталий Мамаев, 62-летний свидетель крушения инопланетной техники:

— Он (НЛО — Прим. авт.) прошел по прямой, и мне удалось рассмотреть его во всех подробностях. Это был классический диск в виде пары сложенных донышками наружу гигантских блюдец, светящийся красным светом изнутри.

Увы и ах, сделать фотографии таинственных объектов ни разу не удалось: каждый раз снимки получались засвеченными. Возможно, причина в другом: местные настолько прикипели к зеленым криптососедям, что здороваются с ними без камер.

Люди говорят, что гости из далеких галактик терроризируют небо над деревней с середины 1980-х. Уже тогда местные жители замечали необычные звезды, способные кардинально менять траекторию и скорость движения, а иногда и вовсе «перепрыгивать» из одной точки в другую. Летают загадочные объекты строго с запада на восток.

— Я уверен, что это никакие не самолеты, как говорят скептики. Уж больно траектория полета чудная, — рассказал Виталий Мамаев.

Однако опытный уфолог Дмитрий Сорокин пришел к выводу, что «неземные» огни — всего лишь маячки самолетов, базирующихся на военном аэродроме в 50 км от Еременки.

Тепло-Огаревская аномальная зона не единственная в Тульской области. С завидной регулярностью «пришельцев» видели в небе над Алексинским, Суворовским, Плавским районами.

В разное время туляки замечали «бельгийские» и «классические» летающие тарелки, светящиеся круги, великанов в серебряных костюмах и круги на полях.

Похищение ребенка пришельцами



Изображение сгенерировано ИИ.

Некоторые туляки утверждают, что не просто видели НЛО, но и «вступали с ними в непосредственный контакт».

Так, в июне 2007 в редакцию «Слободы» позвонила некая Нина Коновалова из Щекино. Женщина рассказала невероятную историю, случившуюся с ее сыном Ромой много лет назад.

В один из дней мальчик сильно задержался на прогулке. Вернувшись домой, рассказал родителям, что

путешествовал на космическом корабле вместе с инопришеленцами.

Мальчик описывал космическое судно как огромный шар, сияющий серебристым светом. Якобы шар приземлился на окраине поселка Станционный, неподалеку от Щекина. Из неопознанного объекта вышли два «человека» огромного роста и предложили Роме прокатиться вместе с ними.

Затем парень сказал, что сел в кресло и выпил неизвестную жидкость, которую ему предложили «гости». Отпив совсем немного, Рома стал засыпать. В полудреме он почувствовал, будто неизвестные переложили его на стол и закрепили на запястье «металлическую коробку». После этого мальчик потерял сознание.

Очнулся Рома уже в совершенно другом месте — на таинственной планете. Ребенок описывал ее так: без растений, с домиками наподобие юрт и кошкоподобными зверями.

Как вернулся на Землю подросток тоже не помнил — пришельцы снова дали ему снотворное. Рома пришел в себя уже у дома.

Конечно, сначала ребенку никто не поверил. Тогда родители Ромы решили обратиться к эксперту по вопросам детской психики — уфологу Евгению Виноградову. Тот загипнотизировал мальчика, однако, вопреки ожиданиям, Рома повторил рассказ точь-в-точь; даже смог воспроизвести иероглифы, которые он видел на внутренней обшивке космического корабля.

Этого хватило, чтобы убедить взрослых в реальности произошедшего. Чтобы вызвать пришельцев, уфолог развел костер крестом — этот условный сигнал Роме сообщили сами межзвездные вояжеры. Но план, надежный, как швейцарские часы, не сработал: появившийся в небе светящийся шар тут же исчез.

Ямы-клоны



Изображение сгенерировано ИИ.

Следующую историю поведал грибник Владимир Негуляев. В июле 2007 года мужчина обнаружил в лесу под Щекино следы «внеземной активности».

Закоренелый скептик, всю жизнь проработавший психиатром и зубным врачом в Щекинской межрайонной больнице, несколько лет подряд ездил по грибы в деревню Краснополье. Один из таких походов стал поворотным в судьбе Владимира: на излюбленном месте мужчина нашел несколько похожих друг на друга ямок.

— Сначала мы глазам не поверили, — признается психиатр-грибник, — на поле в хаотичном порядке появились ямы одинакового размера — около 140 см в диаметре и по полметра глубиной. Края идеально ровные — «ювелирная» работа!

Владимир предположил, что кому-то из местных понадобилась почва. Однако эту версию он отмел сразу: вряд ли жители деревни стали бы ехать так далеко и рыть настолько аккуратные ямки. В округе — ни примятой травы, ни следов от колес машин.

Версии о похищении молодых саженцев или работе черных кладоискателей мужчина тоже отмел. Оставалась одна: на лесной полянке действительно побывали пришельцы.

Уфологам давно известны подобные случаи: пришельцы берут пробы земной почвы для исследований. Опытным путем доказать приземление летающей тарелки местным криптозоологам не удалось. Так что щекинским грибистам остается только гадать и оглядываться…

«I want to believe»

Архив Myslo сохранил более 20 заметок о неопознанных летающих объектах. Вспомним самые яркие задокументированные явления «неземных цивилизаций».

НЛО над храмом в Киреевске

Блог с таким заголовком появился на сайте Myslo в июне 2015 года. Автор под ником serzhfedor утверждал, что во время прогулки рядом с новеньким храмом заснял неопознанный объект.

В комментариях большая часть читателей отнеслась к новости скептически. Однако некоторые были настроены серьезно: просили автора отправить оригинал фото и предлагали варианты по улучшению качества изображения.

Нечто над «Глобусом»

21 января 2017 года Сергей У. выложил в сеть видео, на котором, как уверяет он сам, запечатлен настоящий НЛО:

«Сегодня НЛО над Тулой в районе гипермаркета „Глобус“. Сначала объект выглядел звездой цилиндрической формы, а когда я начал съемку, он выпустил в меня луч и включил защиту перед собой в виде крутящегося шара. Это не шутка!»

В комментариях предположили, что это не космический корабль, а всего лишь оптическая иллюзия из-за мощных аппаратов освещения:

«Когда работал клуб „Премьер“, у них на крыше стояло спец. освещение, которое давало примерно такой же эффект, видно было почти с любой точки города. И вот иду я с работы из „Аиды“ зимой на Приупскую и вижу это чудо, стою около „Банска Бистрицы“, рассматриваю, уставился в небо, ко мне подходят менты, спрашивают что стоите, товарищ, я им отвечаю, НЛО смотрю, хорошо, трезвый был!!!»

«Дирижабль? Ага!»

Таинственные фигуры туляки замечали в небе над Мясново и Алексином в июле и августе 2023 года. По словам очевидцев, объекты плыли по небу и иногда останавливались, подолгу зависая на одной точке.



Видео: телеграм-канал «т, а к и ж и в е м», 17 июля 2023 г.

Горожане предположили, что это — никакое не НЛО, а всего лишь аппарат для мониторинга окружающей среды и метеорологической обстановки. Но многие продолжали писать: «Прилетели, родненькие!»

Светящаяся «медуза»

В ночь с 16 на 17 июня 2018 года жители Центральной России увидели, как над их головами пронесся огромный космический объект. Кто-то сравнивал сияющее нечто с медузой, кто-то заподозрил вмешательство существ из других галактик.



Видео туляка под ником RusCentr, который тот выложил 17 июня 2018 г.

Разгадка оказалась проста. Россияне приняли за НЛО российский космический аппарат «Глонасс-М» — в тот день его запустили на орбиту в 0.46 с космодрома «Плесецк».

Последний спутник из этой серии запустили 28 ноября 2022 года.

Колониальная ракета

Очередной «НЛО» туляки и жители соседних регионов заметили в ночной синеве 9 июля 2024 года. Скорее всего россияне приняли за летающую тарелку европейскую ракету-носитель Ariane 6, запущенную с космодрома Куру во Французской Гвиане.

С середины нулевых публикации об НЛО появляются все реже. Сегодня за съемку «неопознанных объектов», летящих «строго с Запада на Восток» можно получить крупный штраф. Может, поэтому туляки перестали вглядываться в ясное небо?

А вы верите в пришельцев? Делитесь опытом «неземного контакта» или лучшими фотожабами в комментариях!