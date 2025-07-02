GAC Family Days: китайская сила, тест-драйв с кайфом и будущее на колесах

erid: F7NfYUJCUneTRxeEdEET; Автор: Алексей Смирнов, 37 лет, автомобильный обозреватель, знаток китайского автопрома. Фото Никиты Кизенко.

Вы заметили, как быстро всё меняется? Технологии, города, привычки. Но есть вещи, которые остаются важными всегда: комфорт, безопасность, мощь — особенно, когда речь о выборе автомобиля для себя и семьи.

Китайцы это поняли. А мы только начали втягиваться. Недавно мне довелось побывать на GAC Family Days — событии, которое идеально отражает новую философию: автомобиль — не просто средство передвижения, а продолжение твоего характера. Особенно если он — из нового модельного ряда GAC.

GAC: от уважения к стилю до уважения к дороге



Фото Никиты Кизенко.

Место действия — парк-отель «Цитадель». Природа, свежий воздух и… китайская инженерия будущего. Компания «Автокласс» устроила праздник: интерактивы для детей, фуршет для взрослых, тест-драйв для всех. Причём не «вдоль по парковке», а по живому ландшафту карьера. Идеально, чтобы почувствовать повадки машин.



Фото Никиты Кизенко.

На мероприятии был гендиректор GAC MOTOR RUS — господин Го Цзя. Подчеркну: китайцы не приезжают просто так. Это знак. Их амбиции на российском рынке серьёзны. И знаете что? У них есть чем взять.

GAC расшифровывается как Guangzhou Automobile Group, но мне ближе их китайское название — «Гуан Ци», что в переводе значит «благополучие». Хорошее имя для машины, в которой ты везёшь свою семью.

А теперь — главное. Почему прямо сейчас стоит брать

Потому что автомобили GAC стали ещё доступнее для клиентов.

Группа Компаний «Автокласс» предоставляет уникальные условия: так, например, GAC GS3 можно взять всего за 2 200 рублей в месяц. Реально. Без преувеличений.

Я вожу много и хорошо разбираюсь в автомобилях. Привык выбирать не по логотипу на капоте, а по сочетанию ощущений, здравого смысла и реальной пользы. Сегодня я уверенно могу сказать: GAC — это тот редкий случай, когда ожидания совпадают с качеством, а цена не требует компромиссов. Если вы, как и я, цените комфорт, мощь и безопасность, если машина для вас — это помощник, а не капризный прожорливый трофей, смело пробуйте! Китайский автопром больше не догоняет. Он уже рядом. А кое-где — даже впереди.

И вот ещё важный момент: автомобиль — это всегда пассив. Он не зарабатывает вам деньги, он их тратит. Поэтому вкладывать 15-20 миллионов в личную машину, которая не приносит прибыль, — это, на мой взгляд, финансово неразумно. Когда японцы и немцы стоили адекватно, вопросов не возникало. Но сегодня «китайцы» — в том числе GAC — стали тем самым здравым выбором. Они дают ощущение премиальности без избыточных трат и позволяют вашему капиталу продолжать работать на вас. Потому что умный подход — это не скупость. Это зрелость.

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