Семейное счастье

Семейное счастье

Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Стася Толстая
  
Актеры:
Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценев, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Никита Павленко, Михаил Гурай
  
Жанр:
Драматический, Экранизация
  
Продолжительноcть:
81 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

По роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

