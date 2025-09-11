Семейное счастье
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Стася Толстая
Актеры:
Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценев, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Никита Павленко, Михаил Гурай
Жанр:
Драматический, Экранизация
Продолжительноcть:
81 минута
Возрастные ограничения:
16+
По роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.
Сегодня
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, суббота
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, воскресенье
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, понедельник
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, вторник
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, среда
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
