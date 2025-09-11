Семейное счастье

Премьера: 11.09.2025

Режиссер: Стася Толстая

Актеры: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценев, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Никита Павленко, Михаил Гурай

Жанр: Драматический, Экранизация

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 16+

По роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.