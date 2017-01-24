Музейно-педагогическое интерактивное занятие посвящено битве, которая стала самой длительной за историю Великой Отечественной войны. Два с половиной года противостояния!

На занятии посетители узнают кто и за что получил медаль «За оборону Ленинграда». Музыкальным фоном блокадного Ленинграда стала Ленинградская симфония Д. Д. Шостаковича , чей юбилей отмечался в сентябре 2016 года. А о самом сражении за город на Неве расскажут песни, которые также можно послушать на занятии. Вниманию гостей будет предложена лекция с мультимедийными материалами, музыкальным сопровождением, а также мини-выставка «Туляки участники битвы за Ленинград».

Во второй части занятия посетители примут участие в интересных конкурсах и смогут в соревновательной форме проверить свою внимательность.