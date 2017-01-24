Медаль за оборону Ленинграда
Музейно-педагогическое интерактивное занятие посвящено битве, которая стала самой длительной за историю Великой Отечественной войны. Два с половиной года противостояния!
На занятии посетители узнают кто и за что получил медаль «За оборону Ленинграда». Музыкальным фоном блокадного Ленинграда стала Ленинградская симфония
Во второй части занятия посетители примут участие в интересных конкурсах и смогут в соревновательной форме проверить свою внимательность.
Мероприятие проходит по предварительным заявкам.
Запись по телефону
Стоимость участия — 50 Р.