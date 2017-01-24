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Медаль за оборону Ленинграда

Медаль за оборону Ленинграда

Музейно-педагогическое интерактивное занятие посвящено битве, которая стала самой длительной за историю Великой Отечественной войны. Два с половиной года противостояния!

На занятии посетители узнают кто и за что получил медаль «За оборону Ленинграда». Музыкальным фоном блокадного Ленинграда стала Ленинградская симфония Д. Д. Шостаковича, чей юбилей отмечался в сентябре 2016 года. А о самом сражении за город на Неве расскажут песни, которые также можно послушать на занятии. Вниманию гостей будет предложена лекция с мультимедийными материалами, музыкальным сопровождением, а также мини-выставка «Туляки участники битвы за Ленинград».

Во второй части занятия посетители примут участие в интересных конкурсах и смогут в соревновательной форме проверить свою внимательность.

Мероприятие проходит по предварительным заявкам.
Запись по телефону 8 (4872) 46-25-80.
Стоимость участия — 50 Р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
16 января 2017, понедельник
10:00
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17 января 2017, вторник
10:00
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18 января 2017, среда
10:00
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