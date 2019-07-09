Мастер-класс «Техника речи для жизни и карьеры»
Российская актриса, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России Елена Борзова проведет в «Октаве» воркшоп* «Техника речи для жизни и карьеры». Участники мастер-класса научатся основам ораторского искусства, умению уверенно общаться с людьми и получат полезные лайфхаки.
Этот воркшоп будет полезен тем, у кого в жизни присутствуют переговоры,
публичные выступления, презентации и другая активная речевая коммуникация.
Кроме всего прочего, Елена разыграет среди участников воркшопа три
сертификата на курс «Техника речи», который она ведет в школе «Останкино ТВ».
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
*В переводе с английского «цех». Способ обучения в котором участники максимально вовлекаются в учебный процесс, изучают тему на конкретных примерах, спорят и дискутируют.
Где и когда?
Тула, ул. Вересаева, д.10
11 июля 2019, четверг
19:00