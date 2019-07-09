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Мастер-класс «Техника речи для жизни и карьеры»

Мастер-класс «Техника речи для жизни и карьеры»

Российская актриса, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России Елена Борзова проведет в «Октаве» воркшоп* «Техника речи для жизни и карьеры». Участники мастер-класса научатся основам ораторского искусства, умению уверенно общаться с людьми и получат полезные лайфхаки.

Этот воркшоп будет полезен тем, у кого в жизни присутствуют переговоры,
публичные выступления, презентации и другая активная речевая коммуникация.

Кроме всего прочего, Елена разыграет среди участников воркшопа три
сертификата на курс «Техника речи», который она ведет в школе «Останкино ТВ».

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

*В переводе с английского «цех». Способ обучения в котором участники максимально вовлекаются в учебный процесс, изучают тему на конкретных примерах, спорят и дискутируют.
Где и когда?
Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д. Е
11 июля 2019, четверг
19:00
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