Мастер-класс «Техника речи для жизни и карьеры»

Российская актриса, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России Елена Борзова проведет в «Октаве» воркшоп* «Техника речи для жизни и карьеры». Участники мастер-класса научатся основам ораторского искусства, умению уверенно общаться с людьми и получат полезные лайфхаки.

Этот воркшоп будет полезен тем, у кого в жизни присутствуют переговоры,

публичные выступления, презентации и другая активная речевая коммуникация.

Кроме всего прочего, Елена разыграет среди участников воркшопа три

сертификата на курс «Техника речи», который она ведет в школе «Останкино ТВ».



Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

*В переводе с английского «цех». Способ обучения в котором участники максимально вовлекаются в учебный процесс, изучают тему на конкретных примерах, спорят и дискутируют.