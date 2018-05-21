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Мастер-класс «Пей чай, да пряником заедай»

Мастер-класс «Пей чай, да пряником заедай»

Своё русское название всеми любимое лакомство получило от слова «пряный» — из-за добавления пряностей. Появилась эта ароматная выпечка в Древнем Египте и постепенно распространилась по всему миру. В каждой стране пекари добавляли в неё свои ингредиенты — ягодный сок, перец, корицу, имбирь.

В ходе музейного занятия ребята узнают об истории пряничного производства, процессе изготовления пряника и даже пробуют себя в роли мастера-пряничника! Конечно же, понарошку! Юные участники изготовят бутафорскую выпечку из солёного теста с помощью настоящих пряничных досок. А в конце занятия посмотрят познавательный сюжет об особенностях пряничного производства.

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
26 мая 2018, суббота
13:00
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