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Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»астер-класс «Конфетти»

Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»астер-класс «Конфетти»

На этот раз мы предлагаем участникам выполнить оригинальное изделие для дома - чашку или вазочку. Такие сосуды одновременно украсят интерьер и станут удобным хранилищем для всяких мелочей.  А смастерим мы их в технике папье-маше.

В переводе с французского её название означает «жёваная бумага».  На самом деле это материал, созданный на основе бумаги или картона с клеящими массами. Из него можно мастерить кукол, маски, шкатулки и даже создавать скульптуры! Если вы тоже хотите научиться создавать изящные и полезные предметы из подручных материалов с минимальными затратами – присоединяйтесь!

Обязательна предварительная запись по тел. 30-79-75

Стоимость: 150 р.
 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
26 мая 2018, суббота
14:00
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