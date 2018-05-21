Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»астер-класс «Конфетти»

На этот раз мы предлагаем участникам выполнить оригинальное изделие для дома - чашку или вазочку. Такие сосуды одновременно украсят интерьер и станут удобным хранилищем для всяких мелочей. А смастерим мы их в технике папье-маше.



В переводе с французского её название означает «жёваная бумага». На самом деле это материал, созданный на основе бумаги или картона с клеящими массами. Из него можно мастерить кукол, маски, шкатулки и даже создавать скульптуры! Если вы тоже хотите научиться создавать изящные и полезные предметы из подручных материалов с минимальными затратами – присоединяйтесь!



Обязательна предварительная запись по тел. 30-79-75



Стоимость: 150 р.

