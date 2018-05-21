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Мастер-класс «Игрушка на палочке «Коза»

Мастер-класс «Игрушка на палочке «Коза»

Этот мастер-класс будет посвящен русской традиционной ниточной кукле-мотанке. Такую куклу раньше делали во время святок и ходили с ней колядовать.


Коза была символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести хозяину дома и его земле, чтобы урожай был обильным, а в доме был достаток. Именно такие куколки на палочках давали в руки девочкам, чтобы они их крутили и готовили пальчики прясть на веретене.


Делается наша коза из обычного шпагата, который продается в любом хозяйственном или строительном магазине. Не нужно никаких специальных приспособлений или инструментов. Делать куколку несложно, приятно, процесс не только увлекательный, но и полезный (хороший массаж пальчиков и успокаивающие движения). А результат –смешная игрушка с задорными косичками-рожками, которой можно не только играть, но и использовать в кукольном театре!

Стоимость: взрослые – 250 р., дети – 120 р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
24 мая 2018, четверг
18:00
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