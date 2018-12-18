Мастер-класс дизайнера Анастасии Конончук по изготовлению новогодних подарков

21- 23 декабря кластер «Октава» превратится в настоящую праздничную мастерскую: поговорим об истории поздравлений, узнаем, какие книги в этом году стоит положить ребенку под елку и займемся изготовлением подарков.

Дети и взрослые станут гончарами, столярами, дизайнерами и художниками: сделают сувениры, елочные игрушки и даже театральные декорации своими руками.

Дизайнер и иллюстратор Анастасия Конончук проведет несколько занятий для взрослых и детей.

21 декабря



19.00 — В пятницу пройдет мастер-класс для тех, кто хочет побыть гончаром, столяром и дизайнером: взрослые создадут деревянное панно со

снежинкой и декорируют стильный индустриальный бетонный подсвечник.

Записаться можно по ссылке.

22 декабря



15.00 — семейная мастерская подарков: гости кластера сделают украшения для новогодней елки (5+). Запись на мастер-класс по ссылке.

17.00 — увлекательный мастер-класс (9+), где ребята смогут побыть столярами, художниками и дизайнерами. Они сделают панно со снежинкой, дизайнерскую банку со сладостями и украшения для елки из полимерной глины. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вход бесплатный.