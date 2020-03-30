Литературный онлайн-клуб: Пир во время чумы

31 марта в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Любителей литературы и не только приглашают поговорить о книгах про эпидемии и вирусы, реальные и фантастические, вместе с куратором клуба Ириной Быковой. Не стесняйтесь писать комментарии к эфиру, чтобы максимально воссоздать общение, как на офлайн-встречах.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».