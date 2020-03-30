Литературный онлайн-клуб: Пир во время чумы
31 марта в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Любителей литературы и не только приглашают поговорить о книгах про эпидемии и вирусы, реальные и фантастические, вместе с куратором клуба Ириной Быковой. Не стесняйтесь писать комментарии к эфиру, чтобы максимально воссоздать общение, как на офлайн-встречах.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2020, вторник
19:00
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽