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Как прокачать свое мышление: Андрей Черемных

Как прокачать свое мышление: Андрей Черемных

20 сентября в культурном центре Типография пройдет первая встреча в рамках курса прокачки мышления от Андрея Черемных.
Тема этой встречи «Как прокачать мышление?"

На встрече будет разобран термин «рациональность», зачем она нужна, и как «строить и жить» она нам помогает.

Почему мы думаем так, как мы думаем?

Поговорим о том, что влияет на качество нашего мышления и можно ли как-то на это повлиять.


Во что и почему мы верим сегодня?


Разберем популярные мифы и стереотипы -- «верь в себя и все получится», «главное -- это хотеть», «все у нас в голове» и др. — и попробуем найти ответ на вопрос «А так ли это?».

Андрей Черемных — управляющий партнер компании ACh TEAM (Москва), HR-профессионал с 15-ти летним опытом.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 сентября 2018, четверг
19:00
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