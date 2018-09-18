Как прокачать свое мышление: Андрей Черемных

20 сентября в культурном центре Типография пройдет первая встреча в рамках курса прокачки мышления от Андрея Черемных.

Тема этой встречи «Как прокачать мышление?"



На встрече будет разобран термин «рациональность», зачем она нужна, и как «строить и жить» она нам помогает.

Почему мы думаем так, как мы думаем?



Поговорим о том, что влияет на качество нашего мышления и можно ли как-то на это повлиять.



Во что и почему мы верим сегодня?



Разберем популярные мифы и стереотипы -- «верь в себя и все получится», «главное -- это хотеть», «все у нас в голове» и др. — и попробуем найти ответ на вопрос «А так ли это?».



Андрей Черемных — управляющий партнер компании ACh TEAM (Москва), HR-профессионал с 15-ти летним опытом.

Вход свободный.