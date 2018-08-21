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Как поменять профессию и начать новую карьеру с нуля

Как поменять профессию и начать новую карьеру с нуля

30 августа в культурном центре Типография пройдет лекция ведущего маркетолога издательства «Манн, Иванов и Фербер» Екатерины Ландыревой. Екатерина Ландырева — ведущий маркетолог издательства МИФ, продакт направления по работе с российскими авторами, соавтор книги «Продай свой текст».

Катя расскажет по шагам, как прошла путь от инженера-проектировщика до ведущего маркетолога издательства «Манн, Иванов и Фербер». В лекции обсудим:
— как планировать смену курса;
— как найти новое место работы;
— как развиваться в новой профессии.

Часто человек чувствует, что он не на своем месте. Как понять, куда развернуться? Как развиваться в новой профессии, не имея образования или другого подспорья?

Вход свободный, по предварительной регистрации

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 августа 2018, четверг
19:00
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