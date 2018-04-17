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Как найти себя в XX веке?

Как найти себя в XX веке?

Андрей Черемных - опытный директор HR проектов и управляющий партнер ACh Consulting раскажет о стратегиях выбора профессионального пути: кто добьется большего успеха в современном обществе «универсальный солдат» или «узкий специалист»?

Мама, папа, школа, вуз настоятельно требуют «неокрепшие умы» профессионально самоопределиться уже в 16 лет. Не всегда выходит с первого раза. И это норма. Мало быть позитивным, инициативным, нужно быть и любопытным. Можно быть даже лентяем, но заниматься только тем, что интересно. Понятно, что можно делать то, что не нравится, — мы все иногда должны. Но только не в серьезных вопросах: не в работе, не в важном разговоре. Как сделать правильный выбор вы узнаете на лекции.
 

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Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 апреля 2018, четверг
19:00
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