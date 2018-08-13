Художественная фотография сегодня, или есть ли что-нибудь новое в фотографии с 30-х годов XX века
В «Типографии» пройдёт лекция, посвященная основам фотографического изображения.
На лекции будут обсуждаться такие понятия, как:
- цветная фотография;
- фризлайт;
- HDR;
- редактирование фотографии, изменение геометрии, интеграция элементов других кадров;
- вспышки.
Расскажет о 150-летней истории фотографического изображения основатель известной тульской фотостудии ArtXouse Александр Чирков.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 августа 2018, понедельник
19:00