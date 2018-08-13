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Художественная фотография сегодня, или есть ли что-нибудь новое в фотографии с 30-х годов XX века

Художественная фотография сегодня, или есть ли что-нибудь новое в фотографии с 30-х годов XX века

В «Типографии» пройдёт лекция, посвященная основам фотографического изображения.

На лекции будут обсуждаться такие понятия, как:

  • цветная фотография;
  • фризлайт;
  • HDR;
  • редактирование фотографии, изменение геометрии, интеграция элементов других кадров;
  • вспышки.

Расскажет о 150-летней истории фотографического изображения основатель известной тульской фотостудии ArtXouse Александр Чирков.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 августа 2018, понедельник
19:00
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