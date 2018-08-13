Художественная фотография сегодня, или есть ли что-нибудь новое в фотографии с 30-х годов XX века

В «Типографии» пройдёт лекция, посвященная основам фотографического изображения.

На лекции будут обсуждаться такие понятия, как:

цветная фотография;

фризлайт;

HDR;

редактирование фотографии, изменение геометрии, интеграция элементов других кадров;

вспышки.

Расскажет о 150-летней истории фотографического изображения основатель известной тульской фотостудии ArtXouse Александр Чирков.

Вход свободный.