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В Туле играет гармонь

В Туле играет гармонь

Концерт ко Дню пожилого человека от ансамбль гармонистов «Озорные переборы» Городского концертного зала Тулы.

Вот уже 30 лет музыканты радуют зрителей исполнительским мастерством. «Озорные переборы» награждались почётными грамотами управления культуры администрации Тулы. Они неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». На выступлениях этого коллектива зрители отмечают их яркость, оригинальность, задор, профессионализм. Концерты с участием «Озорных переборов» — это всегда праздник и для посетителей, и для сотрудников музея!

Вход свободный.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
29 сентября 2018, суббота
12:00
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