Три аккорда. Вечер настоящего шансона

В Тульском областном центре молодежи состоится вечер музыки в стиле шансон. На сцене выступят Олег Андрианов, Леонид Телешев, Николай Озеров.

Леонид Михайлович Телешев — певец, композитор, продюсер, любители шансона знают его и как близкого друга Михаила Круга, и как человека, который вывел на сцену его вдову Ирину, стал вдохновителем и организатором фестиваля русского шансона, имени погибшего шансонье.

Телешев не радует поклонников большим количеством концертов, не пропустите концерт в городе Туле Леонида Телешева с коллегами по сцене!

Николай Андреевич Озеров — автор-исполнитель жанра русский шансон. В 17 лет жизнь круто повернулась — был осужден. Среди колоний был произведен концерт памяти на лучшего исполнителя песен Михаила Круга. Николай Озеров был признан лучшим в этой номинации.

Так завязались отношения с мамой Михаила Круга, с Леонидом Телешевым и Ириной Круг.

Андрианов Олег Викторович — автор и исполнитель в жанре шансон, родился в городе Тула.

Активный участник благотворительных концертов, фестивалей и мероприятий. Организатор ежегодного благотворительного концерта в помощь больным детям в г. Тула «БлагоДарю», а так же музыкальных фестивалей «Тула без границ» и «От всей души».

В настоящее время Олег не останавливается, пишет песни и работает над своим очередным альбомом, в его музыкальной копилке уже более ста песен, вышли в жизнь 5 альбомов.

Все это творчество происходит исключительно на Тульской земле и с замечательными, талантливыми, творческими людьми, музыкантами. В его песнях часто упомянут город Тула, со своими, родными пряниками, самоварами, и даже оружием!