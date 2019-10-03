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Три аккорда. Вечер настоящего шансона

Три аккорда. Вечер настоящего шансона

В Тульском областном центре молодежи состоится вечер музыки в стиле шансон. На сцене выступят Олег Андрианов, Леонид Телешев, Николай Озеров.

Леонид Михайлович Телешев — певец, композитор, продюсер, любители шансона знают его и как близкого друга Михаила Круга, и как человека, который вывел на сцену его вдову Ирину, стал вдохновителем и организатором фестиваля русского шансона, имени погибшего шансонье.
Телешев не радует поклонников большим количеством концертов, не пропустите концерт в городе Туле Леонида Телешева с коллегами по сцене!

Николай Андреевич Озеров — автор-исполнитель жанра русский шансон. В 17 лет жизнь круто повернулась — был осужден. Среди колоний был произведен концерт памяти на лучшего исполнителя песен Михаила Круга. Николай Озеров был признан лучшим в этой номинации.
Так завязались отношения с мамой Михаила Круга, с Леонидом Телешевым и Ириной Круг.

Андрианов Олег Викторович — автор и исполнитель в жанре шансон, родился в городе Тула.

Активный участник благотворительных концертов, фестивалей и мероприятий. Организатор ежегодного благотворительного концерта в помощь больным детям в г. Тула «БлагоДарю», а так же музыкальных фестивалей «Тула без границ» и «От всей души».

В настоящее время Олег не останавливается, пишет песни и работает над своим очередным альбомом, в его музыкальной копилке уже более ста песен, вышли в жизнь 5 альбомов.

Все это творчество происходит исключительно на Тульской земле и с замечательными, талантливыми, творческими людьми, музыкантами. В его песнях часто упомянут город Тула, со своими, родными пряниками, самоварами, и даже оружием!

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Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
6 декабря 2019, пятница
19:00
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Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
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6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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