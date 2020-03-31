«Шоу ON!»: онлайн-концерт группы «Сплин»
3 апреля состоится трансляция концерта группы «Сплин». Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Музыканты, вынужденные отменить ближайшие концерты, сыграют культовые песни и новые хиты в теплом формате студийного квартирника для всех поклонников и ценителей рок-музыки.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Тула, Тула
3 апреля 2020, пятница
19:00
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽