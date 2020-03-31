«Шоу ON!»: онлайн-концерт группы «Сплин»

3 апреля состоится трансляция концерта группы «Сплин». Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Музыканты, вынужденные отменить ближайшие концерты, сыграют культовые песни и новые хиты в теплом формате студийного квартирника для всех поклонников и ценителей рок-музыки.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».