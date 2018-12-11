Серёжа JackeBo
Участник крупных фестивалей и рок-концертов Серёжа JackeBo отметит свой День рождения большим сольным концертом.
Серёжа JackeBo хорошо известен многим в Туле и за её пределами, как участник крупных фестивалей и рок-концертов, а также автор и участник многих музыкальных проектов отмечает свой День Рождения Большим Сольным Концертом!
Вас ждут три часа авторских песен в стилях блюз, рок и рэгги, а также Свободный Микрофон для всех желающих поздравить Сергея!
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
14 декабря 2018, пятница
20:00