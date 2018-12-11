Участник крупных фестивалей и рок-концертов Серёжа JackeBo отметит свой День рождения большим сольным концертом.

Серёжа JackeBo хорошо известен многим в Туле и за её пределами, как участник крупных фестивалей и рок-концертов, а также автор и участник многих музыкальных проектов отмечает свой День Рождения Большим Сольным Концертом!

Вас ждут три часа авторских песен в стилях блюз, рок и рэгги, а также Свободный Микрофон для всех желающих поздравить Сергея!

Стоимость: 250 р.