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Серёжа JackeBo

Серёжа JackeBo

Участник крупных фестивалей и рок-концертов Серёжа JackeBo отметит свой День рождения большим сольным концертом.

Серёжа JackeBo хорошо известен многим в Туле и за её пределами, как участник крупных фестивалей и рок-концертов, а также автор и участник многих музыкальных проектов отмечает свой День Рождения Большим Сольным Концертом!

Вас ждут три часа авторских песен в стилях блюз, рок и рэгги, а также Свободный Микрофон для всех желающих поздравить Сергея!

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
14 декабря 2018, пятница
20:00
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