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СаваИгнатич

СаваИгнатич

15 декабря в Городском концертном зале состоится живой концерт группы «СаваИгнатич» с новогодней программой. Для концерта в Туле, традиционно завершающего годовой тур артиста, подготовлена особая новогодняя программа.

«СаваИгнатич» — это качественная музыка о любви в эстрадном формате. В третьем студийном альбоме «Из ниоткуда…» (2018) всё меньше влияния шансона и всё больше рок и поп музыки.

Его общая идея — первенство любви везде и всегда. Любви, которая приходит из ниоткуда и принимает различные формы: от трогательной первой «Прогулки» до зрелой семейной «драмы» в композиции «Джем».

В альбоме «Из ниоткуда…» насыщенные гитарные риффы песни «Дни мои, уходящие в дым» уступают место классической рок-балладе «Заря заката», а современные биты «Прогулки» переходят в темпераментное «Море волнуется». Три точки в конце названия альбома — не случайность. Это предложение каждому слушателю вспомнить, откуда пришла его любовь и уделить внимание своим половинкам.

Пригласите любимых на концерт группы «СаваИгнатич», который состоится 15 декабря в Городском концертном зале (ул. Советская, д. 2).

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 декабря 2018, суббота
19:00
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