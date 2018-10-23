15 декабря в Городском концертном зале состоится живой концерт группы «СаваИгнатич» с новогодней программой. Для концерта в Туле, традиционно завершающего годовой тур артиста, подготовлена особая новогодняя программа.

«СаваИгнатич» — это качественная музыка о любви в эстрадном формате. В третьем студийном альбоме «Из ниоткуда…» (2018) всё меньше влияния шансона и всё больше рок и поп музыки.

Его общая идея — первенство любви везде и всегда. Любви, которая приходит из ниоткуда и принимает различные формы: от трогательной первой «Прогулки» до зрелой семейной «драмы» в композиции «Джем».

В альбоме «Из ниоткуда…» насыщенные гитарные риффы песни «Дни мои, уходящие в дым» уступают место классической рок-балладе «Заря заката», а современные биты «Прогулки» переходят в темпераментное «Море волнуется». Три точки в конце названия альбома — не случайность. Это предложение каждому слушателю вспомнить, откуда пришла его любовь и уделить внимание своим половинкам.

Пригласите любимых на концерт группы «СаваИгнатич», который состоится 15 декабря в Городском концертном зале (ул. Советская, д. 2).