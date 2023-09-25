Романс и оперетта. Ольга Невская

11 ноября в Колонном зале Дворянского собрания выступит обладательница Гран-при и лауреат престижных конкурсов вокалистов им. Ф.И. Шаляпина — Ольга Невская, артист Московского театра оперетты Роман Котляров (баритон), партия фортепиано — Михаил Егиазарьян.



В программе: популярные арии и дуэты из оперетт, городской романс. Два жанровых хедлайнера в одной программе. Что может быть лучше? Каскадные арии из любимых оперетт – и лирический романс.



На концерте прозвучат фрагменты оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Франца Легара и Исаака Дунаевского, а также лучшие образцы русского городского романса. Ольга Невская (лирико-колоратурное сопрано) Гран-при конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина, лауреат премии «Московская Романсиада». Гость программы – артист Московского театра оперетты Роман Котляров (баритон)



Стоимость: от 500 руб.