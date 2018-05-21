Ритмы волшебного джаза
Отправьтесь в непредсказуемое путешествие под ритмы волшебного джаза вместе с ансамблем солистов Губернаторского духового оркестра «Леер-Brass». В программе: популярная джазовая музыка 60-х и 70-х годов и современные джазовые стандарты
Исполнители:
- Джазовый оркестр LEER-Brass
- Ансамбль солистов Тульского филармонического симфонического оркестра
- Вокальный ансамбль «Куликово поле»
- Участница проекта «Голос. Дети» Алисия Джеймс
Приглашенный гость программы барабанщик-перкуссионист Александр Леер
Галина Некрасова
Леонид Алексеенко
Михаил Гришин
Стоимость: уточняется
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
23 мая 2018, среда
18:30