Отправьтесь в непредсказуемое путешествие под ритмы волшебного джаза вместе с ансамблем солистов Губернаторского духового оркестра «Леер-Brass». В программе: популярная джазовая музыка 60-х и 70-х годов и современные джазовые стандарты



Исполнители:

Джазовый оркестр LEER-Brass

Ансамбль солистов Тульского филармонического симфонического оркестра

Вокальный ансамбль «Куликово поле»

Участница проекта «Голос. Дети» Алисия Джеймс



Приглашенный гость программы барабанщик-перкуссионист Александр Леер



Галина Некрасова

Леонид Алексеенко

Михаил Гришин



Стоимость: уточняется