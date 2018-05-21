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Ритмы волшебного джаза

Ритмы волшебного джаза

Отправьтесь в непредсказуемое путешествие под ритмы волшебного джаза вместе с ансамблем солистов Губернаторского духового оркестра «Леер-Brass». В программе: популярная джазовая музыка 60-х и 70-х годов и современные джазовые стандарты

Исполнители:

  • Джазовый оркестр LEER-Brass
  • Ансамбль солистов Тульского филармонического симфонического оркестра
  • Вокальный ансамбль «Куликово поле»
  • Участница проекта «Голос. Дети» Алисия Джеймс


Приглашенный гость программы барабанщик-перкуссионист Александр Леер


Галина Некрасова
Леонид Алексеенко
Михаил Гришин

Стоимость: уточняется

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 мая 2018, среда
18:30
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