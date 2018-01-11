Праздничный Патриарший мужской хор Свято-Данилова монастыря

Концерт уникального певческого академического коллектива. Хор Свято-Данилова монастыря — это профессиональные певцы, имеющие высшее вокально-хоровое образование.

В репертуаре хора произведения самых разных жанров: весь спектр богослужебной музыки, романсы, песни исторические, военно-патриотические, гимны, народные песни, казачьи, а также застольные, отечественная (Рахманинов, Чайковский, Танеев) и зарубежная (Моцарт, Брукнер, Бетховен) классика. Церковный репертуар — это песнопения Великих и двунадесятых праздников, некоторые части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, также духовные стихи.

Праздничный мужской хор — лауреат международных и всероссийских конкурсов церковной музыки, награжден Патриаршими грамотами и многочисленными дипломами Московской Патриархии и государственных учреждений культуры. В 2003 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил коллективу почетное название Мужского хора Синодальной Резиденции Святейшего Патриарха.

С 1994 года Праздничным Патриаршим мужским хором Данилова монастыря руководит Главный регент Георгий Сафонов — выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат 1-го Всероссийского конкурса дирижеров, почетный член Всероссийского музыкального общества.

В программе «Музыка, исцеляющая душу» песнопения Русской Православной Церкви, духовные стихи, оригинальные монастырские и русские народные песни.

Цена билета: 500−1200 Р.