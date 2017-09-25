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Loboda

Loboda

Loboda — это Светлана Лобода, яркая солистка «ВИА Гры», ведущая различных проектов на украинском телевидении и участница Евровидения 2009.

Всего этого оказалось мало для разносторонней натуры Светланы, которой, по её же собственным словам, хотелось участвовать во всём и, полностью руководить парадом. Писать песни, придумывать образы, монтировать клипы, т. е. заниматься творчеством во всех его проявлениях.

Началом новой жизни и грандиозных перемен, стал хит «Революция», вышедший летом 2010-го года и, давший название одноименному альбому. Затем длительная поездка в США, во время которой, Светлана совмещала концерты с мастер-классами по вокалу и хореографии. Плюс — активная работа в звукозаписывающих студиях, результатом которой стал выход очередной пластинки.

Увлечение электронной музыкой и влияние современной американской культуры, в целом, дало не только новое звучание, но и ознаменовало новый поворот в творчестве. Вообще на повороты, какими бы они не были резкими, судьба Светланы не скупится. Да она и не возражает, поддерживая своих поклонников в постоянном тонусе. Поклонники тоже не против. Им эта игра в «угадайку» нравится. «Какой она выйдет на сцену?», «Изменит ли имидж?» «Перевернет ли их прошлое впечатление?». Как правило — переворачивает. И всегда кардинально. В этом вся Светлана.

Цена билетов от 1000 до 5000 Р.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
11 октября 2017, среда
19:00
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