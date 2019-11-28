La Verden
В Harat's pub выступит группа фолк-рок группа La Verden. Вас ждет настоящий ирландский угар под волынку — будет круто !
Вход свободный, бронирование столов 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
29 ноября 2019, пятница
22:00
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 720 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽