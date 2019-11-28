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La Verden

La Verden

В Harat's pub выступит группа фолк-рок группа La Verden. Вас ждет настоящий ирландский угар под волынку — будет круто !

Вход свободный, бронирование столов 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
29 ноября 2019, пятница
22:00
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Жека (Евгений Григорьев)
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 720 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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