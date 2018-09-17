Концерт органной музыки: Екатерина Спиркина (орган) и Вячеслав Чайран (балалайка)

23 сентября в католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится концерт огранной музыки с необычным сочетанием органа и балалайки.

Орган и балалайка — необычный дуэт. Но в этом неожиданном сочетании и заключается интрига.

Безусловно, у каждого музыкального инструмента есть свой имидж. Орган — барочная пышность, величественность, мощный вибрирующий звук, заполняющий храм. Балалайка — русская народная песня, веселый наигрыш, разудалая пляска… Однако сила музыки и талант исполнителей способны разрушить самые устойчивые и прочные стереотипы.

Екатерина Спиркина и Вячеслав Чайран расширяют возможности органа и балалайки, предлагают им вступить в диалог и заставляют звучать совершенно по-новому.

В программу концерта включены произведения И. С. Баха , Э. Грига, Н. Паганини, Н. Римского-Корсакова, В. Кикты, Ю. Клепалова. В. Панина.

Цикл органных концертов в тульском католическом храме св. Петра и Павла проводится при поддержке международного благотворительного фонда «Искусство добра».

Стоимость: 400 р.