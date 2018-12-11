Концерт Айлена Притчина и Лукаса Генюшаса

16 декабря в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится выступление Айлена Притчина (скрипка) и Лукаса Генюшаса (фортепиано).

В программе концерта — камерные произведения Людвига ван Бетховена, современных композиторов Леонида Десятникова и Джона Адамса, а также сочинения французского композитора, одного из наиболее известных музыкантов «прекрасной эпохи» Рейнальдо Ана.

Для Лукаса Генюшаса концерт в Ясной Поляне станет уже третьим. В 2015 году он выступил на сцене нашего Дома культуры с сольным концертом, а двумя годами позже в рамках цикла «Музыка в Доме Толстых» традиции ансамблевого музицирования в семье писателя продолжил фортепианный дуэт музыканта и его жены Анны Генюшене. В этот раз мы услышим совершенно новый проект, объединивший фортепиано и скрипку — ансамбль, в котором исполнителям удалось добиться безупречного баланса и буквально единого дыхания.

Стоимость: 700 р.

И Айлена Притчина, и Лукаса Генюшаса можно назвать одними из самых талантливых музыкантов своего поколения. Их имена не сходят с афиш концертов классической музыки, а выступления проходят в самых престижных залах мира. Впервые музыканты встретились в 2013 году, когда в Тарусе проходил фестиваль имени Святослава Рихтера. В том же году оба стали участниками специальной программы Московской филармонии «Звезды ХХI века» — в ее рамках артисты гастролируют по всей стране. С тех пор молодые исполнители с большим удовольствием играют вместе, регулярно пополняя репертуар новыми произведениями.

В 2016 году фирма «Мелодия» выпустила их совместный альбом с произведениями Стравинского, Чайковского и Десятникова. «Всегда, с самого детства, моим человеческим кумиром во всех отношениях был композитор Леонид Десятников, — признается Генюшас в одном из интервью. — Это блистательный, искрящийся человек. Без всякого преувеличения. Как творец, как личность он всегда был необыкновенно притягателен для меня».