J. Seven сыграет концерт романтической саксофонной музыки и исполнит композиции из золотой коллекции мировых шедевров.

J. Seven — музыкант-мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, блок-флейте и барабанах. J. Seven отличается от других музыкантов своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал и танцует во время игры на саксофоне и общается со зрителем.