J. Seven
На сцене Городского концертного зала выступит звезда израильской эстрады J. Seven.
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J. Seven — музыкант мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, Блок флейте и барабанах. В отличие от многих музыкантов, J. Seven, отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует во время игры на саксофоне и общается со зрителем.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
23 октября 2019, среда
18:30
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽