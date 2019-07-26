На сцене Городского концертного зала выступит звезда израильской эстрады J. Seven.

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J. Seven — музыкант мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, Блок флейте и барабанах. В отличие от многих музыкантов, J. Seven, отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует во время игры на саксофоне и общается со зрителем.