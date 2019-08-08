афиша
афиша
Регистрация
Гимн любви

Гимн любви

11 августа в Богородицком дворце-музее и парке состоится музыкально-поэтический вечер московского творческого объединения «Гимн любви» под названием «Соцветие сердец».

Коллектив из города Электросталь функционирует в рамках межрегионального движения «Союз Двух Сердец», которому уже более 10 лет. Возглавляет это движение уроженка Богородицка, лауреат и призер городских конкурсов и фестивалей Самойлова Татьяна Александровна. В рамках концерта прозвучат авторские и народные песни. Мероприятие порадует и молодёжь, и представителей старшего поколения.

Вход свободный.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
11 августа 2019, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.