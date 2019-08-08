11 августа в Богородицком дворце-музее и парке состоится музыкально-поэтический вечер московского творческого объединения «Гимн любви» под названием «Соцветие сердец».

Коллектив из города Электросталь функционирует в рамках межрегионального движения «Союз Двух Сердец», которому уже более 10 лет. Возглавляет это движение уроженка Богородицка, лауреат и призер городских конкурсов и фестивалей Самойлова Татьяна Александровна. В рамках концерта прозвучат авторские и народные песни. Мероприятие порадует и молодёжь, и представителей старшего поколения.

Вход свободный.