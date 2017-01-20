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Геннадий Пономарёв

Геннадий Пономарёв

Удивительный вечер, наполненный музыкой настоящей поэзии, состоится 4 февраля в Камерном зале Дворянского Собрания. Певец, автор песен Геннадий Пономарев представит программу «Песни поэзии…». Прозвучат песни и баллады на стихи Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Николая Гумилёва, Арсения Тарковского, иеромонаха Романа, из Поэтического, Царского, Русского, Православного, Крымского и Морского циклов композитора.

Геннадий Пономарев — автор огромного количества песен в репертуаре народной артистки России Жанны Бичевской. В творческой биографии Геннадия — несколько сольных авторских альбомов на стихи поэтов Серебряного века, а также несколько альбомов в дискографии Жанны Бичевской: «Осень музыканта», «Царь Николай», «Боже, храни своих», «Засуха», «К-141». Геннадий Пономарев также является автором стихов ко многим песням и балладам. Самые известные — «Песня о святых царственных мучениках», «Мы — русские», «Ах, как птицы поют», «Поле Куликово» и др.

Геннадий Пономарев — уникальный композитор, его творческий почерк не похож ни на кого. Певец виртуозно владеет гитарой, и каждая его песня обогащена великолепным звучанием этого инструмента. Эти песни заставляют думать, они обогащают наш внутренний духовный мир. Неслучайно Геннадий Пономарев имеет благословение Патриарха Алексия II на выпуск и создание песен духовного содержания.

Цена билета: 400 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
4 февраля 2017, суббота
17:00
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