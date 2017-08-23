7 сентября Тульский театрально-концертный центр представит беспрецедентный международный джаз-проект, объединивший итальянского вокалиста Boris Savoldelli и группу Feelin's — возглавляемый Геннадием Филиным российский коллектив с богатой 30-летней историей.

Высочайшая энергетика, горячий контакт с публикой, яркие позитивные эмоции зрителей — всё это о «Feelin's & Savoldelli».

В программе представлена авторская музыка Геннадия Филина, а также весёлый итальянский джаз начала ХХ века, выполненный в оригинальных аранжировках и лучшее из проекта «ЕсенинJazz» (народно любимые песни на стихи Есенина, выраженные языком джаза, блюза и соул-музыки на трёх языках — английском, итальянском и русском).

Концерт украсят номера Бориса Саволделли в формате «а капелла» (гость из Италии мастерски импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие).

Feelin’s и Boris Savoldelli — это порядка 100 успешных концертов в городах России, участие в крупнейших фестивалях народного артиста Р. Ф. Игоря Бутмана — «Триумф джаза» в Московском международном доме Музыки, «Sochi Jazz Festival» на берегу Чёрного моря, «Вейсе Джаз», международные фестивали и концерты в Италии, Германии и Бельгии.

Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик», Likёrka Loft, 3 этаж.

Стоимость билетов от 350 до 650 Р. Количество билетов ограничено!

Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.