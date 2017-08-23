афиша
афиша
Регистрация
Feelin’s & Savoldelli

Feelin’s & Savoldelli

7 сентября Тульский театрально-концертный центр представит беспрецедентный международный джаз-проект, объединивший итальянского вокалиста Boris Savoldelli и группу Feelin's — возглавляемый Геннадием Филиным российский коллектив с богатой 30-летней историей.

Высочайшая энергетика, горячий контакт с публикой, яркие позитивные эмоции зрителей — всё это о «Feelin's & Savoldelli».

В программе представлена авторская музыка Геннадия Филина, а также весёлый итальянский джаз начала ХХ века, выполненный в оригинальных аранжировках и лучшее из проекта «ЕсенинJazz» (народно любимые песни на стихи Есенина, выраженные языком джаза, блюза и соул-музыки на трёх языках — английском, итальянском и русском).

Концерт украсят номера Бориса Саволделли в формате «а капелла» (гость из Италии мастерски импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие).

Feelin’s и Boris Savoldelli — это порядка 100 успешных концертов в городах России, участие в крупнейших фестивалях народного артиста Р. Ф. Игоря Бутмана — «Триумф джаза» в Московском международном доме Музыки, «Sochi Jazz Festival» на берегу Чёрного моря, «Вейсе Джаз», международные фестивали и концерты в Италии, Германии и Бельгии.

Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик», Likёrka Loft, 3 этаж.

Стоимость билетов от 350 до 650 Р. Количество билетов ограничено!

Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 сентября 2017, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.