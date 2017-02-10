Иван Дремин, больше известный как Face, — один из самых ярких и быстрорастущих артистов новой школы впервые в Туле даст концерт. Его концерта с нетерпением ждут тысячи подростков во всех городах России, но посчастливилось именно нашему городу.

В 2016 году вышел первый мини-альбом Face, который был назван в честь иностранного бренда «Vlone». Через 4 дня вышел видеоклип на песню «Меган Фокс» — совместную работу Ивана и Enique. Летом 2016 вышло две EP — «Mayhem» и «Playboy», на один из треков был снят клип.

Face не намерен сбавлять обороты в творчестве, парень сотрудничал с такими персонами, как Yanix и Markul, а на данный момент все время посвящает музыке, выпуску альбомов и живым выступлениям перед поклонниками.

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