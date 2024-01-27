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Евгений Князев. «Кармен»

Евгений Князев. «Кармен»

27 января в Концертном зале филармонии выступит Народный артист России Евгений Князев (художественное слово).

Тульский филармонический симфонический оркестр.
Главный дирижер – Владислав Белоусов.

В программе: звучат фрагменты сюит из оперы Ж. Бизе «Кармен» и «Кармен-сюиты» Р. Щедрина. Легендарная новелла Проспера Мериме «Кармен», рассказывающая о роковой любви и смерти, была и остается источником вдохновения для режиссеров-постановщиков и композиторов разных стран и эпох. Спектакль «Кармен» во всём мире ставят драматические, балетные и оперные труппы. Опера Жоржа Бизе вдохновила его друга Эрнесто Гиро на создание двух сюит. Мелодии Бизе, окрашенным новыми инструментальными красками, стали основой для «Кармен-сюиты», балета, который Родион Щедрин написал для своей жены Майи Плисецкой.

27 января народный артист России Евгений Князев и Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Белоусова представят зрителям свою версию «Кармен», в которой фрагменты сюит Бизе-Гиро и Щедрина станут музыкальной иллюстрацией художественного текста Мериме.

Евгений Князев – актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России. Ведущий артист театра им. Вахтангова. В фильмографии – более 50 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Маросейка, 12», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Страсти по Чапаю», «Вангелия», «Сын отца народов», «Дом с лилиями», «Орлова и Александров» и др.
 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
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