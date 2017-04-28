Отгремев аккордами «Stabat Mater» на невских берегах, Dominia берёт курс на Москву. Путь в столицу пролегает через концертные площадки Твери и Тулы.

Группа, одна из самых ярких на петербургской метал-сцене, в рамках своего «совершеннолетия» и в поддержку своего долгожданного 4-ого полноформатного альбома, явит слушателям совершенно особое действо. Монументально-мрачная музыка заставит ваши сердца биться в такт кричащей скорби качественного melodic doom death metal’а. Настоящий драйв в оправе из классических форм!

Музыканты группы, изрядно отметившиеся в целом ряде отечественных и зарубежных команд, среди которых Король и Шут, КняZz, Bad Jah, God Eat God и дрeгие, представят публике динамичную программу, включившую в себя треки с недавно вышедшего альбома и лучшие композиции, написанные за 18-летнюю историю DOMINIA. В концертах примет участие Владимир Стрелов — экс-гитарист группы KняZz. Всех ждём! Будет по-настоящему жарко!

Билеты от 400 Р.