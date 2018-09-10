CASUAL
Вам знакомо чувство, когда на концерте любимой группы со сцены НЕ звучит любимая песня? Группа «CASUAL» часто получает комментарии с просьбами сыграть ту или иную композицию. Да и из зала прямо во время концерта такие просьбы часто слышны.
Сделаем концерт полностью из ваших любимых песен!
В предварительной продаже билеты - 700 р.
В день концерта - 1000 р.
Билеты продаются в HARAT'S PUB и кассах города.
Бронирование столов за дополнительную плату- только в HARAT'S
Количество мест ограничено!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 сентября 2018, пятница
20:00