Вам знакомо чувство, когда на концерте любимой группы со сцены НЕ звучит любимая песня? Группа «CASUAL» часто получает комментарии с просьбами сыграть ту или иную композицию. Да и из зала прямо во время концерта такие просьбы часто слышны.



Сделаем концерт полностью из ваших любимых песен!

В предварительной продаже билеты - 700 р.

В день концерта - 1000 р.

Билеты продаются в HARAT'S PUB и кассах города.

Бронирование столов за дополнительную плату- только в HARAT'S

Количество мест ограничено!