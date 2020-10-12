CASUAL
20 ноября в Concert Hall группа CASUAL сыграет самый осенний концерт года. Casual - представители нового поколения звезд русского рока, ведомые Алексеем Яшиным (экс-Hellraiser).
Любимые и новые песни, а так же сюрприз для тех, кто решит провести этот вечер с CASUAL!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 ноября 2020, пятница
20:00
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽