20 ноября в Concert Hall группа CASUAL сыграет самый осенний концерт года. Casual - представители нового поколения звезд русского рока, ведомые Алексеем Яшиным (экс-Hellraiser).

Любимые и новые песни, а так же сюрприз для тех, кто решит провести этот вечер с CASUAL!