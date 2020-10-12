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CASUAL

CASUAL

20 ноября в Concert Hall группа CASUAL сыграет самый осенний концерт года. Casual - представители нового поколения звезд русского рока, ведомые Алексеем Яшиным (экс-Hellraiser).
 
Любимые и новые песни, а так же сюрприз для тех, кто решит провести этот вечер с CASUAL!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 ноября 2020, пятница
20:00
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Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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