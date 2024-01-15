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Ария

Ария

1 и 2 марта в Backstage выступит «Ария». ​​​​​Группа отправляется в специальный клубный тур с уникальной программой «Это рок».

Основой концертных программ тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.

Для максимально полного «погружения» и создания непередаваемой атмосферы «живого» концерта, впервые за много лет все концерты тура пройдут строго на клубных площадках, без «сидячих» залов. Только полный контакт между музыкантами и зрителями, только настоящий рок!

Сцены клубов будут оформлены в лучших традициях жанра с использованием специально разработанных для этого тура конструкций.

Стоимость: от 2300 руб.

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
1 марта 2024, пятница
20:00
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2 марта 2024, суббота
20:00
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