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Я на перемотке!

Я на перемотке!

Страна:
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Премьера:
17.11.2022
 
Режиссер:
Никита Владимиров
  
Актеры:
Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Федор Лавров, Наталия Фиссон, Сергей Барковский, Алексей Овсянников, Татьяна Полонская, Алексей Фролов, Алексей Шильников, Аделия Северинова
  
Жанр:
Фантастика, Комедия
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Рейтинг:
6.50
 
 

Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события. Герою предстоит прожить свою жизнь на перемотке.

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