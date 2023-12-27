Я на перемотке!

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Премьера: 17.11.2022

Режиссер: Никита Владимиров

Актеры: Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Федор Лавров, Наталия Фиссон, Сергей Барковский, Алексей Овсянников, Татьяна Полонская, Алексей Фролов, Алексей Шильников, Аделия Северинова

Жанр: Фантастика, Комедия

Продолжительноcть: 89 минут

Рейтинг: 6.50

Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события. Герою предстоит прожить свою жизнь на перемотке.