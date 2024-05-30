Винни-Пух: Кровь и мед-2
Премьера:
30.05.2024
Режиссер:
Рис Фрейк-Уотерфилд
Актеры:
Скотт Чамберс, Райан Олива, Таллула Эванс, Саймон Каллоу, Эдди МакКензи, Льюис Сантер, Алек Ньюман, Питер ДеСуза-Фейхони, Маркус Мэсси, Тереза Банем, Эш Тандон, Никола Райт
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.50
После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.