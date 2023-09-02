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У людей так бывает

У людей так бывает

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян
  
Актеры:
Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Екатерина Шпица, Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Михаил Горевой, Дарья Урсуляк, Александр Балуев, Галина Польских, Евгений Дятлов, Регина Мянник, Сергей Угрюмов, Александр Робак, Юлия Ромашина, Григорий Заславский
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Картина объединяет несколько историй о любви, в каждой из которых зрители смогут узнать себя. Знакомые и незнакомые люди, чьи судьбы невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются: встречи, измены, рождение, смерть, прощение — все закручивается в калейдоскопе жизни. Герои фильма и их порой неосторожные решения позволяют увидеть всю многогранность человеческих чувств и эмоций и осознать ценность и хрупкость любви.

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