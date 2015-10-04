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TheatreHD: Жизель

TheatreHD: Жизель

Страна:
Россия, 2015
 
Премьера:
в РФ 11.10.2015
 
Режиссер:
Юрий Григорович
  
Актеры:
  
Жанр:
балет, трансляция
  
Продолжительноcть:
145 мин
  

Старинный балет, созданный в XIX веке и сохранившийся до нашего времени, сегодня занимает одно из почетных мест в репертуаре Большого театра. Этот шедевр романтической классической хореографии появился на свет в 1841 году, в первую очередь благодаря непревзойденному таланту балерины Карлотты Гризи, любовь к которой объединила в едином творческом порыве поэта и писателя Теофиля Готье, либреттиста Сен-Жоржа, хореографов Жюля Перро и Жана Коралли и композитора Адольфа Адана. Историю о любви, побеждающей смерть, танцевали великие балерины и танцовщики мира, как и сегодня ее танцуют звезды мирового балета, в том числе и премьеры Большого театра.

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