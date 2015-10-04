TheatreHD: Жизель
Страна:
Россия, 2015
Премьера:
в РФ 11.10.2015
Режиссер:
Юрий Григорович
Актеры:
Жанр:
балет, трансляция
Продолжительноcть:
145 мин
Старинный балет, созданный в XIX веке и сохранившийся до нашего времени, сегодня занимает одно из почетных мест в репертуаре Большого театра. Этот шедевр романтической классической хореографии появился на свет в 1841 году, в первую очередь благодаря непревзойденному таланту балерины Карлотты Гризи, любовь к которой объединила в едином творческом порыве поэта и писателя Теофиля Готье, либреттиста Сен-Жоржа, хореографов Жюля Перро и Жана Коралли и композитора Адольфа Адана. Историю о любви, побеждающей смерть, танцевали великие балерины и танцовщики мира, как и сегодня ее танцуют звезды мирового балета, в том числе и премьеры Большого театра.
14 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽