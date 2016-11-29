TheatreHD: Globe: Ричард II
Страна:
Великобритания, 2016
Режиссер:
Саймон Годвин
Актеры:
Чарльз Эдвардс, Дэвид Стурзэйкер, Сара Вудворд, Джонни Глин, Уильям Гонт
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
160 мин
Саймон Годвин предлагает динамичный взгляд на пьесу, в которой жестокость соседствует с иронией. Чарльз Эдвардс, снимавшийся в сериале «Аббатство Даунтон» («Downton Abbey», 2010) и фильме «Филомена» («Philomena», 2013), берётся за главную роль в постановке, размышляющей о бремени королевского сана и о непреодолимых силах, способных уничтожить монарха. Яркие цвета и красочные костюмы, задействованные в этой исторической постановке, отлично смотрятся на большом экране.
Сегодня
|19:00
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Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00