TheatreHD: Globe: Ричард II

Страна: Великобритания, 2016

Режиссер: Саймон Годвин

Актеры: Чарльз Эдвардс, Дэвид Стурзэйкер, Сара Вудворд, Джонни Глин, Уильям Гонт

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 160 мин

Саймон Годвин предлагает динамичный взгляд на пьесу, в которой жестокость соседствует с иронией. Чарльз Эдвардс, снимавшийся в сериале «Аббатство Даунтон» («Downton Abbey», 2010) и фильме «Филомена» («Philomena», 2013), берётся за главную роль в постановке, размышляющей о бремени королевского сана и о непреодолимых силах, способных уничтожить монарха. Яркие цвета и красочные костюмы, задействованные в этой исторической постановке, отлично смотрятся на большом экране.