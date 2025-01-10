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Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

8 марта в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов.

Артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
8 марта 2025, суббота
19:00
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