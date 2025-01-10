Сергей Трофимов
8 марта в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов.
Артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
8 марта 2025, суббота
19:00
22 февраля - 9 марта
27 февраля - 12 марта
6 - 13 марта
12 марта, среда 00:00
8 марта, суббота 00:00
26 мая - 15 марта 2024