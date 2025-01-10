8 марта в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов.



Артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.



