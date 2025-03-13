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Зверопоиск

Зверопоиск

Премьера:
13.03.2025
 
Режиссер:
Чинция Анджелини, Дэвид Фейсс
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Когда ваш хорек сбежал наутек, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.

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