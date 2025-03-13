Зверопоиск
Премьера:
13.03.2025
Режиссер:
Чинция Анджелини, Дэвид Фейсс
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
6+
Когда ваш хорек сбежал наутек, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
22 февраля - 9 марта
27 февраля - 12 марта
6 - 13 марта
12 марта, среда 00:00
8 марта, суббота 00:00
26 мая - 15 марта 2024