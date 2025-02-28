6 лучших комментариев: 21 - 28 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В администрации Тулы опровергли слухи о закрытии улицы Михеева для автомобилей
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Самые влиятельные люди Тулы: кто попал на карту Notable People?
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Тулякам напомнили о новом налоге на бани, сараи и теплицы
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SHAMAN приехал в родной Новомосковск, чтобы поздравить папу и деда с 23 февраля
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«Живем в аду!»: неадекваты захватили подъезд в Заречье
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Ремонт Орловского путепровода обойдется Туле в 857 млн рублей
Лучший комментатор недели - ...