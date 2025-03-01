Что бесит мастера-отделочника

Myslo спрашивает специалистов разных профессий о том, что их особенно раздражает в их (в целом любимой) работе.

Сегодня на условиях анонимности поговорили с мастером отделочных работ, который рассказал о нюансах профессии, доводящих его до белого каления.

1. Когда подводит инструмент. Кладешь ты, к примеру, ламинат, а тут вдруг ломается пилка. Сегодня надо работу закончить, а запасная пилка осталась дома! И вот приходится все бросать, переодеваться и ехать за «запаской». Или звонить клиенту, чтобы заехал и приобрел, а ведь нужной вещи в магазине может и не быть. Тогда это начинает прямо очень-очень бесить!

2. «Подбор» обоев. Очень бесит совмещать разные рулоны и стыковать их, когда того требует рисунок, например обои «под кирпич» и т. д.

3. Кривые стены и потолки. Чаще всего внешние стены — относительно ровные, а вот внутренние сделаны тяп-ляп, особенно в домах эпохи позднего СССР. При поклейке обоев и укладке ламината в таких помещениях всякий раз приходится подрезать материал нестандартно, что очень сильно раздражает! А выравнивать все это хозяйство, если перепад составляет пять и более сантиметров, это очень трудоемкое и затратное дело.

4. Мусор на полу. Его при ремонте бывает немало, и его перед поклейкой обоев нужно всякий раз подметать. Без этого невозможно нормально разложить обои на полу и намазать их клеем.

5. Шпатлевать и клеить обои за батареями. При условии что радиатор нельзя снять, приходится проявлять чудеса «отделочной эквилибристики», на что уходит уйма рабочего времени. Это бесит просто неимоверно!

6. Когда клиент просит скидку. Или просит сделать какие-то работы бесплатно: «Заодно, ну что тебе стоит?» Таким клиентам хочется предложить, чтобы они попробовали попросить в магазине на кассе скидку на колбасу или сыр, — интересно, какими глазами на них посмотрит кассир?

7. Незапланированная работа. Нервничаю, когда выполнен запланированный объем работ, а клиент приходит и говорит, что нужно выполнить еще какие-то работы сверх заранее оговоренных. Ну, вы серьезно? Меня уже следующие клиенты заждались, да и необходимый инструмент я вот только вчера увез…

8. Когда ходят по окрашенному. Вот высохнет — тогда и ходите!

9. Когда не платят. Один клиент клялся и божился, что отдаст деньги за ремонт. Я поверил и доделал работу. Сумма получилась немалая, а жду я ее уже третий год. Зато этот клиент поздравил меня с Новым годом (лучше б деньги отдал!).

10. Когда отключают воду. Закон подлости: именно тогда, когда мне нужно шпатлевать, закончить стену, находятся соседи сверху или снизу, которым в этот момент просто жизненно необходимо перекрыть воду по стояку! Или, например, пилишь либо размешиваешь — отключают свет.

11. Переделывать чужую работу. Одно дело, когда выполняешь работу с нуля и отвечаешь только за нее. И совсем другое дело — переделывать за кем-то другим. Тем более что чаще всего эта работа была до тебя выполнена некачественно (иначе какой смысл был бы ее переделывать?).

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

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