Девочка, девушка, женщина: забота о женском здоровье в Клинике Фомина

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Клиника Фомина – многопрофильная клиника доказательной медицины. Ее врачи – профессионалы своего дела, признанные эксперты и просто люди, которые любят свою профессию и пациентов.

Одним из ключевых направлений клиники является экспертная гинекология. Врачи Клиники Фомина бережно сопровождают женщину на всех этапах ее жизни, направляя весь свой опыт и знания на сохранение ее здоровья, с детства до зрелого возраста. Активно развивается направление детской гинекологии.

Фундамент здоровья закладывается именно в детстве. Поэтому Клиника Фомина особый акцент ставит на детской гинекологии. Детская гинекология охватывает все этапы взросления девочки, от 0 и до 18 лет.

Кристина Смирнова, гинеколог, детский гинеколог, врач УЗД:

– Наше правило – деликатность и индивидуальный подход. Если у девочки нет жалоб, то до достижения совершеннолетия достаточно будет лишь профилактических визитов. Такие осмотры обязательны в 1, 3, 6, 12 лет и с 14 лет ежегодно

Так же детского гинеколога необходимо посетить, если:

ребенок жалуется на зуд или жжение;

появились покраснения в наружных половых органах или есть выделения;

в общем анализе мочи превышены показатели лейкоцитов;

болезненное мочеиспускание или боли внизу живота;

наблюдаются образования и боли в молочных железах;

резкий скачок или задержка роста в возрасте до 12 лет, повышенное оволосение;

отсутствие менструаций в возрасте до 14 лет, болезненные менструации, нарушения цикла;

головокружения, головные боли во время менструаций;

изменения кожи (акне, стрии, гиперпигментации).

– Детская гинекология – это инвестиция в репродуктивное здоровье! Чем раньше мы выявим заболевание в детстве, тем больше шансов у взрослой женщины стать счастливой мамой и здоровой женщиной! – добавляет Кристина Смирнова.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Забота о здоровье женщины

Забота о себе во взрослом возрасте начинается с профилактики. Даже если ничего не беспокоит, каждая женщина должна раз в год обязательно приходить на прием к гинекологу.

Оксана Вялых, гинеколог:

— В своей практике я часто сталкивалась с устойчивым мнением, что если женщину ничего не беспокоит, она не беременна и уже родила, то наблюдаться у гинеколога совершенно необязательно. На самом деле это большое заблуждение, потому что многие гинекологические заболевания могут себя никак не проявлять. Например, такая патология, как дисплазия шейки матки — предраковое состояние, которое часто проходит бессимптомно. Да и рак шейки матки также может сначала не давать симптомов. Важно понимать, что диагностировать его можно в любом возрасте, в том числе в молодом.

При этом, если регулярно посещать гинеколога и проходить цитологический скрининг, то рак шейки матки можно предотвратить. В возрасте 25 лет к обычному цитологическому скринингу обязательно добавляется анализ на ВПЧ. Такая комбинация является общепринятой во всем мире, и мы в Клинике Фомина уделяем этому особое внимание. Единственной профилактикой рака шейки матки является вакцинация от вируса папилломы человека. Она также доступна в нашей клинике.

Оральные контрацептивы и подкожные импланты

Контрацептивы — не витамины, а лекарство. Самостоятельное назначение любых препаратов может обернуться весьма печальными последствиями и привести к нежелательным проблемам.

Анна Ионова, гинеколог, врач УЗД:

— Сегодня существует большое разнообразие методов контрацепции. Их можно разделить на два типа: негормональные и гормональные. К первым относятся презервативы, внутриматочные спирали, спермициды. Ко вторым – комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и чисто прогестиновые оральные контрацептивы (ЧПОК).

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Делая выбор в пользу того или иного варианта контрацепции, гинеколог учитывает многие факторы, такие как: наличие гипертонии, вредных привычек, избыточного веса, изучает данные о предыдущих беременностях и как они протекали, выявляет наличие мигрени и наследственного фактора, предрасположенности к образованию тромбов, а также наличие других сопутствующих заболеваний.

Одним из современных методов контрацепции, который применяется при отсутствии противопоказаний, является подкожный гормональный имплантат.

— Эта новая технология контрацепции только начинает распространяться, и, конечно же, мы изучили ее и прошли профильное обучение по ее применению. Удобство установки подкожного импланта в первую очередь в исключении человеческого фактора. Если планы изменились, врач извлекает имплантат, и женщина может начинать готовиться к беременности. Важно помнить, что устанавливать такой подкожный имплантат могут только те врачи, которые прошли обучение по его использованию.

Счастье материнства

Клиника Фомина работает в Туле уже несколько лет, за этот относительно небольшой промежуток времени благодаря работе команды профессионалов десятки супружеских пар смогли стать счастливыми родителями.

Екатерина Доронина, гинеколог-репродуктолог, врач УЗД:

— В нашем центре оказываются услуги по всем направлениям вспомогательных репродуктивных технологий. От внутриматочной инсеминации до проведения ЭКО и пред-имплантационных генетических тестирований эмбрионов. В составе сети Клиника Фомина есть собственная генетическая лаборатория МедикалГеномикс, которая входит в топ-3 генетических лабораторий России.

В Клинике Фомина работает команда профессионалов, которые постоянно повышают свою квалификацию, следуя новейшим тенденциям в области репродуктологии; также здесь есть своя обучающая платформа MyMeducation с постоянно пополняемой базой знаний и клинических случаев. Мы – клиника доказательной медицины, а это значит, что здесь вам не назначат излишние обследования и препараты, эффективность которых вызывает сомнение. Протоколы лечения всех пациентов дополнительно контролирует искусственный интеллект, разработанный специально для сети клиник Фомина.

Для обследования пациентов применяется новейшее оборудование экспертного уровня в сочетании с внимательным отношением к каждому пациенту. В 2024 году у пациенток, которые пришли на ЭКО по ОМС, процент наступления беременности составил 55% – это высокий показатель качества нашей работы.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Пациентократия, честность и научный подход – это основа работы нашей команды.

Клиника Фомина – место, где доктора идут вместе с вами к заветной мечте.

Особый период в жизни женщины – Менопауза

Грамотно подобранная терапия в этот период – это забота о себе на долгие годы и сохранение привычного качества жизни.

Александр Песков, гинеколог-репродуктолог, врач УЗД:

— У многих женщин при наступлении климакса резко меняется гормональный фон. После прекращения работы яичников в крови падает уровень эстрогенов, остается только базовый уровень, который пополняется за счет выработки гормонов жировой тканью. В связи с этим у женщин с нервной и сосудистой системой, чувствительной к эстрогену, начинается резкое ухудшение качества жизни. Кроме этого, на фоне низкого уровня эстрогена из костей быстрее вымывается кальций, а значит, возрастает риск переломов.

Корректировать это состояние можно и нужно. При отсутствии противопоказаний женщине назначают гормональные препараты первого ряда, поднимающие уровень эстрогенов в крови.

Все это делается исключительно под контролем врача, потому что все эти препараты влияют на свертывающую систему крови и на здоровье в целом. Назначая терапию, учитывают состояние сердечно-сосудистой системы, липидного обмена, наличие или отсутствие лишнего веса и вредных привычек, гипертонии и многих других заболеваний. Использование заместительной гормонотерапии – это не самодеятельность, а квалифицированный научный подход!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Современная хирургия в гинекологии

В тульской Клинике Фомина работают одни из лучших хирургов региона, имеющие богатый опыт выполнения сложных оперативных вмешательств на современном оборудовании.

Антон Дагаев, гинеколог-хирург, врач УЗД:

— В Клинике Фомина выполняются все виды гинекологических операций. Предпочтение отдается лапароскопической, высокотехнологической хирургии. Преимущество отдаем малоинвазивным методам лечения, выполняемым под лапароскопическим контролем. Они менее травматичны для пациентки и позволяют ей в кратчайшие сроки вернуться к обычному образу жизни. Мы бережем время наших пациенток и ответственно подходим к вопросу подготовки к операции. У нас можно пройти полное обследование за один-два дня.

При этом нахождение в стационаре после операции – не более одного-трех дней, если нет показаний на более длительный медицинский контроль.

В стационаре Клиники Фомина решены проблемы многих других клиник. В первую очередь – это комфорт. Его пациенты особенно ценят. Не менее важно доброжелательное отношение. Основную часть работы выполняют люди – врачи, медсестры, санитарки. Они внимательно относятся к каждому пациенту, понимают его волнение, окружают его заботой и теплотой.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Вересаева, 3-а.

Тел. +7 (4872) 90-08-54.

tula.fomin-clinic.ru